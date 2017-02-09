Пакистан: Индия строит подземный атомный город
Исламабад, 9 февраля 2017, 15:32 — REGNUM Власти Пакистана утверждают, что Индия строит «секретный ядерный город» для создания термоядерного оружия, а также для разработки межконтинентальных баллистических ракет. Об этом сообщает Associated Press.
Представитель министерства иностранных дел Пакистана Нафис Закария, на пресс-конференции заявил, что Индия готовится к созданию термоядерного оружия, для этих целей она строит «секретный ядерный город». Закария не предоставил никаких доказательств своим словам.
Индийская сторона не дает комментарии по данному вопросу.
Напомним, напряженность в отношениях между двумя ядерными державами в последнее время обострились. Причиной стала спорная территория Кашмир, которая разделена на зоны контроля. На границе постоянно происходят инциденты, приводящие к гибели людей.