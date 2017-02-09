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Латвия готовится ко Дню памяти легионеров Waffen SS

Политика
Поданы первые заявки на проведение мероприятий

Рига, 9 февраля 2017, 15:32 — REGNUM  В так называемый День памяти легионеров (латышского легиона Waffen SS), 16 марта, заявки на мероприятия в Риге подали организации Daugavas vanagi Latvijа (Соколы Даугавы, ветераны легиона), «В поддержку национальных воинов», и противники прославления нацизма — Латвийский антинацистский комитет, заявил представитель Рижской думы Угис Видаускис, сообщает LETA.

Согласно заявкам, Daugavas vanagi Latvijа планирует провести шествие и возложение цветов к памятнику Свободы в центре Риги. Организация «В поддержку национальных воинов» проведет у памятника Свободы собрание.

В свою очередь Латвийский антинацистсткий комитет, также у памятника Свободы, намерен провести контрмероприятие и почтить память жертв Waffen SS осуждением его преступлений. Предполагаемое число участников — около 100 человек.

Угис Видаускис заявил, что все заявки рассмотрит Рижская дума. Как и в другие годы, будет запрошена дополнительная информация от правоохранительных органов. Мероприятия заявлены на одно и то же время, поэтому самоуправлению придется вмешаться, чтобы предотвратить потенциальные инциденты между идейными противниками.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 16 марта 2016 года в столице Латвии состоялась крупная акция в память о присягнувших Гитлеру легионерах Waffen SS. Для участия в акции на улицу вышли несколько сот жителей Риги. Сторонники Waffen SS прошли маршем от церкви Святого Иоанна в Старой Риге до памятника Свободы. Участники марша принесли к месту встречи плакаты и цветы. Многие из них пришли с флагами Латвии, Эстонии и Литвы.

Читайте ранее в этом сюжете: Почему легионеры Waffen SS все-таки являются преступниками?

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