За последний год от вооруженных конфликтов пострадали 11 тысяч человек

Москва, , 15:32 — REGNUM



МИД России осуждает террористические атаки в Афганистане и убийство работников Международного комитета Красного Креста. Подобные действия заслуживают осуждения. МИД России призывает власти Афганистана предпринять меры по поимке виновных в гибели работников Международного комитета Красного Креста и обеспечить безопасность тех, кто там продолжает работать, заявила сегодня, 9 февраля, на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

За последний год от вооруженных конфликтов в стране пострадали 11 тысяч 418 человек пострадали. Рост потерь среди детей составляет 20%.