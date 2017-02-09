МИД России осуждает террористические атаки в Афганистане
За последний год от вооруженных конфликтов пострадали 11 тысяч человек
Москва, 9 февраля 2017, 15:32 — REGNUM
МИД России осуждает террористические атаки в Афганистане и убийство работников Международного комитета Красного Креста. Подобные действия заслуживают осуждения. МИД России призывает власти Афганистана предпринять меры по поимке виновных в гибели работников Международного комитета Красного Креста и обеспечить безопасность тех, кто там продолжает работать, заявила сегодня, 9 февраля, на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
За последний год от вооруженных конфликтов в стране пострадали 11 тысяч 418 человек пострадали. Рост потерь среди детей составляет 20%.
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