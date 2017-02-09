Евродепутат от Латвии покинула ряды правящей партии

Рига, , 15:28 — REGNUM Депутат Европейского парламента (ЕП) Ивета Григуле объявила о решении выйти из Крестьянского союза Латвии (КСЛ), сообщает портал Rus.delfi.lv.

Как стало известно, председатель КСЛ Аугустс Бригманис подтвердил получение соответствующего заявления. Утвердить выход Григуле из партии планируется на следующем заседании, 17 февраля.

Григуле сообщила, что ее решение покинуть КСЛ поможет партии и всему объединению СЗК, которое взяло на себя ответственность за руководство страной — «восстановить рейтинг, упавший после политических дискуссий о налоговом законодательстве, депутатских квотах, соцгарантиях и других проблемных вопросах народного хозяйства Латвии». Григуле также добавила, что решение о выходе из партии принято после дискуссий последних дней и высказываний партийного лидера и активистов. Депутат продолжит работать в ЕП в своей группе, но пока не будет представлять ни одну латвийскую партию.

Ивета Григуле также заявила, что своим выходом хочет освободить премьер-министру Марису Кучинскису (Союз «зеленых» и крестьян) дорогу к присоединению к Европейской народной партии (ЕНП). «Не хочу ни у кого стоять на пути, не хочу быть препятствием для премьера Кучинскиса, который как бывший член Народной партии еще с 2016 года собирался присоединиться к группе ЕНП», — добавила Григуле, пояснив, что работает в Европарламенте в группе Европейского либерально-демократического союза, а Европейская народная партия не допускает ситуаций, когда депутаты из одного политического объединения находятся в разных группах ЕП.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, евродепутат Ивета Григуле голосовала против резолюции Европарламента об информационном противодействии российским СМИ. Пояснив, что голосовала против резолюции по следующим причинам: «Тогда, когда Европарламент будет достаточно смелым, чтобы посмотреть в глаза реальности, когда перестанет применять двойные стандарты по различным вопросам и в отношении различных стран, когда появится декларация о совершенных США «добрых делах» и о «подвигах» крупных держав Европейского союза, когда Европарламент, наконец, поддержит запрет заниматься в ЕС торговлей оружием, в том числе с различными вовлеченными в конфликты третьими странами, тогда я поддержу такую декларацию».

В связи с этим, правление Крестьянского союза Латвии заявило, что не поддерживает ее действия и что они противоречат программе партии. Также премьер-министр Латвии Марис Кучинскис заявил: «Григуле нарушила все границы, и нет никаких оснований считать, что она отстаивает те же интересы, что и государство».

Напомним, Европарламент одобрил резолюцию о борьбе с пропагандой третьих стран, включая Россию. Голосование прошло на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

Комитет ЕП по иностранным делам одобрил 10 октября доклад о борьбе с пропагандой. Документ под названием «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон», в котором среди угроз называются, в частности, российские СМИ, был подготовлен польским депутатом Анной Фотига. По ее утверждению, власти РФ якобы «активно используют широкий спектр средств и инструментов, включая специальные фонды, многоязычные телевизионные каналы, информационные агентства, социальные медиа и интернет-троллей для нападок на западные ценности, разъединения Европы, обеспечения внутренней поддержки и создания восприятия, что страны (программы) «Восточного партнерства» являются несостоявшимися».

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