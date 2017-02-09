Порошенко назвал «неприемлемым» инцидент у посольства ФРГ в Киеве

Киев, , 15:22 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что инцидент в Киеве, где депутат Верховной рады испортил фрагмент Берлинской стены, не имеет отношение к позиции «Блока Петра Порошенко», сообщает телеканал «112 Украина».

По его словам, поведение народного депутата Алексея Гончаренко — абсолютно неприемлемое. Это была частная позиция политика, и ее осудила фракция.

Инцидент «не отражает позицию политической силы», сказал Порошенко.

Гончаренко изрисовал фрагмент берлинской стены, выставленный у посольства ФРГ в Киеве, в знак протеста после высказываний посла ФРГ Эрнста Райхеля по Донбассу.