Премьер-министр Грузии поддержал реформу ОТВ

«Надеюсь, что после определенного периода мы получим такое общественное телевидение, которое будет очень современным, интересным...»

Тбилиси, , 15:17 — REGNUM «Хочу пожелать успеха Общественному телевидению Грузии и надеюсь, что после определенного периода мы получим такое общественное телевидение, которое будет очень современным, интересным и на которое будет возложена большая функция», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, комментируя события, развернувшиеся вокруг телевидения после заявления его нового гендиректора.

По мнению премьера, в интересах общества и правительства иметь в стране успешное и современное общественное телевидение.

По заявлению Георгия Квирикашвили, его правительство заинтересовано в существовании в стране такого общественного телевидения, которое будет соответствовать самым современным стандартам и в то же время будет независимым и интересным для общества.

«Сегодня мы платим за тот продукт десятки миллионов лари, и мы не не можем смириться с тем, что в результате выделения этой суммы получаем продукт, который не является современным и интересным. Мы хотим также, чтобы это телевидение действительно выражало интересы общества. Поэтому мы приветствуем начатый на общественном телевидении процесс», — заявил премьер и выразил надежду, что этот процесс пройдет в цивилизованной форме, а в результате общество получит такое телевидение, которого заслуживают граждане, которые финансируют его из собственных карманов.

Ранее гендиректор Общественного ТВ Василий Маглаперидзе сообщил, что приостанавливает на год все основные передачи, кроме информационных выпусков, чтобы телевидение и вещание не остановилось надолго. Причиной такого решения он назвал нынешнее состояние телевидения, нуждающееся в обновлении и нецелесообразно потраченные в прошлые годы сотни миллионов лари бюджетных средств.

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