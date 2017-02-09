Апелляционный суд Киева выдал санкцию на арест Захарченко

В апреле 2014 г. на территории Украины вспыхнула гражданская война

Киев, , 15:17 — REGNUM Апелляционный суд города Киева выдал санкцию на задержание лидера Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко. Решение было принято в среду, 8 февраля, по жалобе Генпрокуратуры Украины на решение Шевченковского суда Киева от 14 декабря 2016 г. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

«Предоставить разрешение на задержание с целью привода Захарченко А. для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в рамках проведения досудебного расследования по ч.1 ст. 258−3 УК Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, что власти Украины подозревают Захарченко в «участии в деятельности террористической организации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на территории Украины вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса выступили против госпереворота в Киеве. Новые власти Украины объявили режим «антитеррористической операции» в Донбассе и направили армию и карательные батальоны против мирных жителей региона.

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