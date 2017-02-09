Борис Джонсон сдал паспорт США еще в 2016 году — Минфин США

О намерении отказаться глава МИД заявлял в 2015 году, когда был мэром Лондона

Лондон, , 15:16 — REGNUM Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сдал американский паспорт: его фамилия значится в списках отказавшихся от гражданства США, опубликованном Минфином США.

В список, публикуемый ежеквартально, вошли 5,5 тыс. человек, в их числе — Джонсон. Отказался он от гражданства еще в 2016 году. О намерении отказаться глава МИД заявлял в 2015 году, когда был мэром Лондона.

Борис Джонсон получил американский паспорт по факту рождения в США — он родился в Нью-Йорке, где работали его родители. Он покинул США в пять лет и больше там нежил.

По данным СМИ, отказ от паспорта нужен Джонсону для того, чтобы не платить налог за продажу дома в Лондоне. Это требование от властей США Джонсон назвал «попыткой нанести удар».

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