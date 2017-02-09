СМИ: Грузия предсказывает волну противостояния в Абхазии

Тбилиси, , 15:11 — REGNUM Регистрация экс-президента Абхазии Александра Анкваба кандидатом в депутаты на предстоящих парламентских выборах может привести к разжиганию новой волны противостояния между сторонниками Хаджимбы и оппозицией, пишет грузинское издание «Резонанси», которая предлагает оценки грузинских аналитиков и экспертов в связи с ситуацией в Абхазии перед выборами.

По мнению руководителя Кавказского центра стратегических исследований Мамуки Арешидзе, в Абхазии правление Хаджимбы вызывает большой протест, но Москве нравятся лидеры, подобные Хаджимбе, так как он сотрудничает с российскими спецслужбами. Поэтому он не исключает, что в случае противостояния между сторонниками Хаджимбы и Анкваба, в нем будет участвовать и Москва.

«Часть абхазов считает, что Хаджимба подстроился под Москву, а Анкваб был продолжателем традиций Ардзинбы и Багапша и твердо выступал против Москвы. Это один из главных вопросов. Второй вопрос — внутренняя политика, и всем понятно, что кого бы ни выбрали в Абхазии, здесь ситуация не изменится, так как царит клановое правление. Об этом сегодня много пишут в СМИ и на форумах. Так что сегодня у Анкваба появилось много сторонников. Поэтому он представляет для Хаджимбы головную боль. Это повторение примерно того сценария, который был разыгран в Южной Осетии в 2011 году, когда за власть боролась команда Тедеева, а Москва изменить ситуацию не смогла и была вынуждена пойти на компромисс», — пояснил Арешидзе.

Грузинские эксперты предрекают оппозиции, в том числе Анквабу успех на выборах в парламент Абхазии и считают, что фальсифицировать итоги выборов правительство Хаджимбы не решится.