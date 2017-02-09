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Йемен: о ракетах, Юпитерах и быках

Политика
«Мы подчеркиваем, что [ругательство] ...»
1 / 3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия

Андрей Ганжа , 9 февраля 2017, 15:03 — REGNUM  

Пока основное внимание мира приковано к Сирии и Ираку, йеменские хуситы (шииты, восставшие против президента Мансура Хади) осуществили действие, которое следовало бы назвать знаковым. В ночь на воскресенье, 5 февраля 2017 года, они дали залп баллистическими ракетами по территории Саудовской Аравии. В заявлении от хуситского правительства в Сане было отмечено: «Мы подчеркиваем, что столица [ругательство] Саудовской Аравии в настоящее время в диапазоне наших ракет и, если позволит Аллах, дальше будет больше» (агентство Saba News).

История, пока еще, темная. Сначала появился ролик, показывающий большое количество ракет на месте дислокации, а затем, уже ночью, видео как минимум трех залпов. Залпы, как особо отметили хуситы, был проведены (когда-то было популярно слово «приурочены») к тому времени, когда заместитель наследного принца и самый влиятельный человек в Саудовской Аравии Мохаммад бин Салман встречался с президентом Йемена Мансуром Хади. Бывшим президентом, с точки зрения хуситов.

Поэтому ракетную атаку Йемена следует рассматривать как «предупредительную», и осознанной целью ее был не Эр-Рияд, а военная база Мазахимия, расположенная в 40 километрах к западу от саудовской столицы. В сети появилось и видео «прилета» ракеты (ракет) и, судя по веселому стаккато взрывов, их либо действительно несколько, либо одна, но очень «удачливая», вызвавшая детонацию боеприпасов на складах базы.

В столице королевства, судя опять-таки по видео, началась легкая паника, и было объявлено чрезвычайное положение. Саудовские власти явно растерялись и не придумали ничего лучшего, чем объявить взрывы последствиями «падения метеорита», хотя ни один астрономический центр не засвидетельствовал падения там космического тела.

Растерянность властей можно понять, и совсем не от факта залпов. Хуситы еще летом прошлого года заявили о накоплении некого «запаса ракет», а в ноябре ПВО Саудовской Аравии сбили одну из них на подлете к священному городу мусульман Мекке. А 31 января уже этого года йеменские ракеты накрыли остров Зукар в Красном море. Остров, с начала «йеменского кризиса», Саудовская Аравия использует в качестве базы подготовки. Использует «на свою голову», потому что в результате атаки погибло около 80 военнослужащих из антихуситской коалиции.

Но в февральском случае растеряться впору не только саудитам, но и всем-всем-всем.

Во-первых, потому что залп был осуществлен ракетами Borkan (Вулкан)-1. Это модификация старой доброй «керосинки», советского «Смерча» Р-17, производство которого в СССР было прекращено еще в далеком 1987 году. Саудиты же совсем недавно (в 2015-м) закупили в США 202 модернизированных зенитных ракетных комплекса Patriot Advanced Capability-3 (на сумму 5,4 миллиарда долларов). Но, как показывают события, «патриоты» проспали, и «вулканы» легли в 40 километрах от огромного девятимиллионного (!!!) города-столицы одного из самых богатых государств мира.

2 / 3 Запуск ракеты PATRIOT Advanced Capability Запуск ракеты PATRIOT Advanced Capability

Во-вторых, «заявленная» дальность использования Р-17 — 300 километров. Так что атака Зукара, находящегося в 40 километрах от Йеменского побережья не особо удивляет. Но от границы Йемена до Рияда — около девятисот (!!!) километров. Эксперты пытаются объяснить такую дальность полета глубокой модернизацией и снижением забрасываемого веса (у Р-17 — 990 килограмм). Возможно и такое, но легче не становится. Потому что «Скады» изначально предназначены для доставки в том числе и ядерных боезарядов, от десяти до пятисот килотонн. А сколько оружейного урана да плутония вертится в теневом обороте — знают только Бог и несколько человек на планете.

И, в третьих, ракету запустила сторона конфликта, которая практически не имеет заявленной поддержки в мире (ООН, «коллективный Запад», арабские монархии Персидского Залива, сторонники беглого президента Хади, Аль-Каида — все «против», и только Иран с Северной Кореей — «за», да и те отнекиваются). А баллистическая ракета — это не простенький «пояс смертника», и даже не «шахидомобиль».

В любом случае, ракетную атаку хуситов, уже давно ведущих боевые действия и на саудовской территории, можно рассматривать как СМС Эр-Рияду: «Мы вас достанем не только по ту сторону границы, но и в столице».

Я украинец, мне, конечно, дорог Йемен, но куда дороже украинская земля. А Украина, следует признать, это страна, по сценарию последних лет просто идентичная Йемену: свержение президента — бегство — обращение за военной помощью — война. Разница только в векторах поддержки. В Йемене антихуситская коалиция (10 стран под патронажем США) поддерживают свергнутого президента. В Украине США, собственно, и организовали свержение президента.

В Украине «коллективный Запад» (США, Европа, Япония, Британское содружество наций) с восторгом приветствовали свержение Януковича, упоенно осуждая свои варианты состава новых управленцев страной (даже не обращая внимания на интересы партнеров — знаменитое «Fuck the EU!» Виктории Нуланд).

В Йемене тот же Запад дружно выступил за защиту беглого президента Хади, вплоть до предоставления, по распоряжению Барака Обамы, «материально-технической и разведывательной поддержки коалиции, начавшей боевые действия против повстанцев-хуситов в Йемене» (из Заявления пресс-секретаря Совета Национальной безопасности США Бернадетт Михан по ситуации в Йемене от 25.03.2015).

Когда-то латиняне придумали чудную пословицу: Quod licet Jovi, non licet bovi (Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку). В современном мире дело идет уже не только о богах и быках, но и о государствах. Когда США с союзниками защищают беглого йеменского президента — допустимо все: коалиции, помощь, бомбежки, вторжения… Наверно потому, что «мы Юпитеры, мы боги, нам дозволено».

3 / 3 Президент Йемена Хади в Пентагоне
U.S Defense Department
Президент Йемена Хади в Пентагоне

Когда Россия защищает украинского беглеца (хотя: какого там Януковича, просто свои естественные интересы в геополитическом пространстве), тут же появляются санкции, подтягивание войск к границе и жуткое желание «порвать экономику в клочья». Наверно потому, что «они быки, им нельзя».

О двойных стандартах Запада написаны уже сотни и сотни заметок. Будет написано еще больше, потому что США прониклись ощущением своего «юпитерианства» буквально до невроза. «Это моральное равенство между РФ и США, о котором говорит Трамп, отвратительно» (Майкл Макфол, экс-посол США в РФ). Объяснить почему? Тогда слово сенатору Маккейну: «Я считаю, что нет морального сравнения между этим мясником и головорезом, полковником КГБ Путиным и США — страной, которую со времен Рональда Рейгана называют сияющим городом на холме». Русские могут быть довольны, ведь сенатор фактически признал, что один Путин против всего США равняется. А о нравах «града на холме» можно спросить у Доминика Стросс-Кана. С ним разобрались просто: подсунули не первой свежести гвинейку Нафиссатоу Диалло и лишили кресла президента Франции.

Но пока сенаторы и послы выясняют, «кто кому больший рабинович», на земле моей страны идет война. Как и в Йемене, и в Сирии, и в Ираке, и в Ливии. А «йеменский выстрел» может стать новой серией этих войн. Что я имею в виду?

На старте подобного рода конфликтов одну сторону всегда можно рассматривать как «сильную», «маскулинную», другую — как «слабую», «виктимную». «Сильные» и «слабые» — это только по формальным признакам: численности войск, качеству вооружений, союзникам. Хотя в дальнейшем бывает, что «виктимные» гоняют «маскулинных» куда Макар телят не гонял. Для планеты Земля это, кстати, самый «легкий» из военных вариантов. Потому что, если схлестнутся маскулинные альфа-самцы типа США, Китая и России, то от этой планеты только клочья полетят. Хотя жителям этих локаций от осознания своей «избранности» никак не легче.

В Йемене «слабая» сторона конфликта, хуситы, нанесла удар баллистической ракетой с явным намеком на «истинную цель» — столицу противника. Удар пробил противовоздушную оборону и показал, что отдаленность от места конфликта не является гарантией безопасности даже в локальных войнах. А значит, в будущем подобный удар может быть нанесен, например, из ливийской пустыни по Триполи, из сирийского нагорья — по Дамаску, из долины Евфрата — по Багдаду… Или с какого-нибудь пляжа на Азовском море — по Киеву.

Найдут ли мировые лидеры, те самые планетарные «мускулинные альфа-самцы» (и Юпитеры, и быки) ответ на новый вызов или, как предупредили хуситы, «дальше будет больше»?

P.S. А пока — как хочется верить, что это был просто метеорит!

regnum author Андрей Ганжа
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