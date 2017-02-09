Узбекистан попытается вернуть на родину врачей-эмигрантов

Ташкент, , 15:02 — REGNUM Министерство здравоохранения Узбекистана работает над возвращением в страну врачей, уехавших на работу за границу, сообщает Газета. уз со ссылкой на министра здравоохранения Узбекистана Адхама Икрамова.

По словам министра, уже прошли предварительные переговоры с кардиохирургами, нейрохирургами, ортопедами, травматологами и другими специалистами, проживающими сейчас в Норвегии, Дании, Кувейте и России. «10−15 из них дали согласие вернуться в Узбекистан в течение этого года», — сообщил Икрамов.

Икрамов указал, что для мотивации специалистов им предложены различные льготы: квартиры, достойная заработная плата. Но все это будет предоставлено «только специалистам высшего уровня квалификации».

Кроме того, Минздрав совместно с Министерством высшего и среднего специального образования рассмотрит возможность создания более комфортных условий для выпускников зарубежных вузов, которые хотят работать в Узбекистане.

«Планируется определить ряд медицинских университетов, для дипломов которых будут предусмотрены условия быстрой нострификации», подчеркнул чиновник.

Напомним, накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, посвященное решению проблем сферы здравоохранения и перспективам ее развития, где раскритиковал существующее положение в отрасли.