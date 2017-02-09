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Парламент Грузии преодолел вето президента

Политика
Утвержденный законопроект с неучтенными замечаниями вновь направлен на подпись Георгию Маргвелашвили

Тбилиси, 9 февраля 2017, 15:01 — REGNUM  Парламент Грузии на пленарном заседании 7 февраля повторно утвердил тот законопроект, на который президент страны Георгий Маргвелашвили наложил вето. По информации пресс-службы парламента Грузии, депутаты вынесли на голосование и представленные президентом мотивированные замечания и предложенный им законопроект, но поддержки у парламента он не нашел. В итоге 97 голосами парламент преодолел вето президента и повторно направил ему на подпись утвержденный законопроект «Об общих судах». В случае, если президент и на этот раз откажется от подписания законопроекта, его подпишет председатель парламента, после чего законопроект будет опубликован в законодательном вестнике и вступит в силу. Аналогичным образом парламент предыдущего созыва несколько раз успешно преодолевал вето как нынешнего президента, так и его предшественника Михаила Саакашвили.

Мотивированные замечания представила депутатам парламентский секретарь президента Анна Долидзе. Президент предлагал, чтобы председателей судей районных, городских и апелляционных судов избирали судьи этих судов тайным голосованием, а не назначал на должности Верховный совет юстиции, как предусмотрено законопроектом парламента. Георгий Маргвелашвили также считает, что один и тот же человек не должен быть одновременно и председателем суда и председателем палаты или коллегии. Он также предлагал отменить 3-летний испытательный срок при назначении судей на должность и назначать их бессрочно. В законопроекте президента уточнялась численность судей Верховного суда и определялось их максимальное число.

Как пояснила депутатам Анна Долидзе, целью президента и предложенных им замечаний является обеспечение независимости судебной системы.

«Наш интерес — независимость суда. Наша задача — ограничить возможность, чтобы несколько лиц контролировали судебную власть или оказывали на нее влияние. Представленный нами законопроект охватывает несколько позитивных и инновационных реформ в том числе внедрение системы электронного распределения дел в судах, улучшение процедур и порядка проведения конкурса судей и их продвижения по службе», — пояснила Долидзе. По ее разъяснению, замечания президента нацелены как на повышение независимости и защищенности судей, так и на решение ряда технических вопросов.

Несмотря на то, что замечания президента Грузии поддержали «Патриоты Грузии», члены «Европейской Грузии» и «Единого национального движения», парламентское большинство провалило законопроект президента и утвердило собственный вариант.

«У нас было три цели и три задачи, которые предваряли осуществление реформы суда. Еще раз хочу подтвердить, что процесс реформ на этом не заканчивается. Мы продолжим работу над усилением и обеспечением независимости системы правосудия», — заявила председатель комитета по юридическим вопросам Эка Беселия.

Депутаты парламентского большинства отметили, что веских оснований для принятия представленных президентом замечаний они не услышали, поэтому преодолели вето и намерены твердо продолжать начатые в судебной системе реформы.

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