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В Узбекистане посчитали нужным разъяснять населению принимаемые законы

Политика
Президент Мирзиёев распорядился установить единый порядок распространения нормативно-правовых актов

Ташкент, 9 февраля 2017, 14:52 — REGNUM  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вынес постановление, согласно которому до населения отныне будет доводиться суть принятых законодательных актов, передает корреспондент ИА REGNUM.

В стране введут единый механизм и порядок распространения актов законодательства, включая официальную рассылку.

Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM представитель Сената парламента Узбекистана, нормативно-правовые акты ранее публиковались без комментариев, концепций и других справочных материалов, не были определены меры по эффективной координации деятельности государственных органов по правовой пропаганде.

«Данным постановлением предусматривается установление единого порядка распространения нормативно-правовых актов, определение принципиально новых подходов в данной сфере, закрепление механизмов организации исполнения вновь принимаемых законов и разъяснения среди населения их сути и значения», — отметил собеседник агентства.

Он указал, что отныне государственные органы, ответственные за организацию исполнения, доведения до исполнителей и разъяснение среди населения сути и значения закона, будут указываться в текстах проектов законов, вносимых в парламент республики.

Также ответственные государственные органы и организации, на которые возложен контроль, после подписания нормативно-правового акта в обязательном порядке будут утверждать план мероприятий по исполнению, доведению до исполнителей и разъяснению среди населения его сути и значения.

Ранее, принятые законы и подзаконные акты были доступны только для государственных ведомств, в то время как для населения получить доступ к полному тексту закона и его сути было проблематичным. Этим пользовались нечистые на руку чиновники, которые вводили в заблуждение людей в целях своей личной выгоды.

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Правительство Узбекистана
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