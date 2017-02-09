Радио REGNUM: второй выпуск за 9 февраля
Радио REGNUM
Москва, 9 февраля 2017, 18:00 — REGNUM
- Египетская ячейка группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выпустила семь ракет по Израилю
- Авиация ВКС «проверила» систему ПВО Москвы
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- В Кировской области местной жительнице выдали заем под 2379% годовых
- Собаки загрызли девочку на Урале: суд отказался арестовывать обвиняемого
- Калининградский СОБР провёл обыски в службе судебных приставов
- Главный борец с коррупцией при МВД в столице Камчатки ответит за взятку
Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: первый выпуск за 9 февраля
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