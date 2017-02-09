Законопроект о блокировке пиратских «зеркал» в Госдуме ожидают в феврале

Москва, , 14:14 — REGNUM Законопроект о блокировке «зеркал» пиратских сайтов правительство РФ внесет в Госдуму до конца следующей недели. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

«Комитет рассчитывает на то, что введение механизма быстрой блокировки «зеркал» ликвидирует имеющийся пробел и существенно укрепит позиции авторов и правообладателей по защите их интересов в борьбе с пиратами», — сказал Левин.

Наличие в Сети сайтов, сходных до степени смешения с уже заблокированными пиратскими, дискредитировало систему защиты авторских прав в нашей стране, подчеркнул парламентарий.

Ожидаемый законопроект — это плод длительной совместной работы и компромиссов разных ветвей власти и интернет-сообщества. «Актуальность этого законопроекта была очевидна еще год назад, но работа над ним затянулась, поэтому если бы он не был внесен сейчас, комитет был бы вынужден внести аналогичный проект со своей стороны», — отметил он.