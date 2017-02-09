Встреча глав МИД и министров обороны РФ и Японии пройдёт в первом полугодии
Москва, 9 февраля 2017, 13:54 — REGNUM В первом полугодии может состояться встреча министров иностранных дел и министров обороны России и Японии. Об этом сообщила директор третьего департамента Азии МИД России Людмила Воробьёва, передаёт RТ.
По словам Воробьёвой, встреча будет проходить в формате «2+2». Пока конкретная дата не согласована.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля министр иностранных дел Японии Фумио Кисида заявил, что Токио создаёт межведомственный совет по совместной хозяйственной деятельности с Россией на южных Курилах.
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