«Это не к нам»: В Кремле не располагают сведениями о поставке ракет в САР

Москва, , 13:35 — REGNUM В Кремле не располагают данными о поставках в Сирию ракет российского производства. Об этом 9 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать появившуюся в СМИ информацию об отправке в САР пятидесяти ракет «Точка-У».

"Это не к нам. Я не располагаю такой информацией», — ответил представитель Кремля.

Ранее телеканал Fox News, ссылаясь на официальных лиц США, сообщил о том, что несколько дней назад в из России в сирийский порт Тартус прибыли 50 баллистических ракет малой дальности (БРМД) «Точка-У». В сюжете партия была названа наиболее крупной на текущий момент поставкой российского вооружения в Сирию.

Также сообщалось, что с российской авиабазы по позициям боевиков были выпущены шесть ракет. Однако какая именно группировка стала объектом атаки, не уточняется.