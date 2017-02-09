Песков не стал комментировать возможную смену посла РФ в США

Ранее СМИ сообщили, что Сергей Кисляк, который с 2008 года является послом России в США, может покинуть свой пост

Москва, , 13:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль сообщит в случае принятия решения о смене российского посла в США.

«Если такие решения будут приниматься, мы вас проинформируем соответствующим образом», — сказал Песков.

Ранее СМИ сообщили, что Сергей Кисляк, который с 2008 года является послом России в США, может покинуть свой пост. Его якобы сменит замглавы МИД РФ Анатолий Антонов.

Антонов — кадровый дипломат, в 2004 году он возглавил департамент по вопросам безопасности и разоружения, возглавлял делегацию на переговорах с США по новому Договору о стратегических наступательных вооружениях.

С февраля 2011 по декабрь 2016 был замминистра обороны. Внесен ЕС в санкционный список в 2015 году.

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