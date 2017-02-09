США запускают круглосуточный русскоязычный телеканал

Москва, , 13:15 — REGNUM В качестве основных спикеров выступили высокопоставленные представители руководства BBG — директор Совета управляющих по вещанию Джон Лэнсинг, президент «Радио Свобода» Томас Кент, директор «Голоса Америки» Аманда Бэннет, директор русской службы «Голоса Америки» Ирина Ван Дусен и другие.

Представительный характер выступающих подчёркивал и ключевой «месседж», и миссию, возлагаемую руководством BBG на новый канал, — противодействие «кремлёвской пропаганде», а также предоставление российской аудитории «альтернативных точек зрения», отмечает телеканал Life.

В бюджетном запросе BBG конгрессу на 2017 год прямо говорится о том, что «в 2017 году RFE/RL планирует усилить финансирование проекта «Настоящее время», который будет представлять собой свежую альтернативу кремлёвской пропаганде в среде русскоговорящих граждан на территории постсоветского пространства».

Изначально предполагалось перейти с ежедневных получасовых выпусков новостей на русском в рамках проекта к производству до 8 часов ежедневного контента на русском языке. Однако в итоге вообще решили запустить круглосуточный русскоязычный канал — получается своеобразная американская альтернатива RT. Если более внимательно смотреть на предоставляемые конгрессу бюджетные запросы со стороны Совета управляющих по вещанию, то на Россию по линии RFE/RL выделено на 2017 год 8,5 миллиона долларов. А всего на постсоветское пространство — чуть более 61 миллиона долларов.

В эту сумму включено финансирование всех национальных редакций, осуществляющих подготовку контента на языках народов бывшего СССР и нынешней России, за исключением вещания на фарси, пушту и дари, которое осуществляется на Иран и Афганистан, однако включено в раздел «Радио Свобода».

В одном ряду с вещанием на грузинском, узбекском, украинском и белорусском идёт вещание на татарском и на языках народов Северного Кавказа, в частности на аварском и чеченском языках, что наглядно демонстрирует желание точечно работать с сегментированной аудиторией, апеллируя по старой, ещё времён работы против Советского Союза, привычке к националистической повестке.

При этом в бюджетной заявке сказано о том, что в 2017 году BBG запрашивает дополнительно 15 миллионов долларов на проект «Цифровые медиа в новую эпоху», который включает в себя 5 миллионов, выделяемые на другие вопросы, и 10 млн — непосредственно на усиление вещания RFE/RL на постсоветском пространстве.

В рамках обсуждения будущего формата вещания руководство BBG отметило ряд, по их мнению, преимуществ, которые есть у нового русскоязычного канала. Во-первых, это касается внедрения форматов прямых трансляций, которые «труднее подделать», во-вторых, русскоязычному зрителю будут предложены «различные точки зрения, которые нельзя услышать на прокремлёвских каналах», и в-третьих, освещение событий будет «более вдумчивым и размеренным» в отличие от российского ТВ, где скорость речи и скандальность подачи материала «не даёт времени зрителю подумать над содержанием».

Анализ эфирной сетки «Настоящего времени» позволяет сделать вывод о том, что в ней довольно много времени уделяется трансляции документальных фильмов, а также аналитическим новостным выпускам. Вместе с тем характер подачи материала проекта, очертившийся ещё во времена распространения контента посредством коротких роликов в соцсетях, свидетельствует о том, что основной упор будет делаться не на освещение актуальной новостной повестки, а на негативные социально-экономические истории из российских регионов и истории «маленьких людей», противостоящих местным властям, отмечет Life.

Анализ текущего вещания оставляет немало вопросов относительно декларируемой объективности и беспристрастности — так, к примеру, накануне в программу, посвящённую убийству в Донецке командира ополчения Гиви, в качестве военного эксперта был приглашён адвокат, занимавшийся, в частности, делом Pussy Riot и Надежды Савченко, — Марк Фейгин. Материалы сайта и эфира канала пестрят стандартными западными пропагандистскими клише, называющими ополчение ДНР «сепаратистами», а воссоединение Крыма с Россией — «оккупацией». При таком прямолинейном и довольно непрофессиональном подходе, не учитывающем реальные настроения россиян, каналу будет довольно трудно достигать поставленных руководством в Вашингтоне целей.

Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин также отметил, что запуск американских пропагандистских проектов связан с приближающимися президентскими выборами.

«С одной стороны, запуск американского русскоязычного телеканала — это формальный, линейный ответ на активность «России сегодня» и RT на территории наших западных «партнёров», а с другой стороны, это, конечно, подгадывается к новому политическому сезону, связанному с открытием предвыборного периода в России перед президентской кампанией, — цитирует Life слова Алексея Мухина, — В этой связи, безусловно, стоит ожидать серьёзных пропагандистских выпадов в адрес России и её нынешнего руководства и попытки дискредитировать сам институт выборов в стране. При этом нужно понимать, что даже с приходом новой администрации — ничего в деятельности американских пропагандистских структур не поменяется, так как деньги на это выделяются конгрессом».

Напомним, что недавняя блокировка аккаунта RT на видеохостинге YouTube произошла как раз по причине жалоб со стороны «Настоящего времени». Также неоднократно в странах Евросоюза по отношению к российским СМИ, и не только RT, применялись репрессивные меры разной степени жёсткости — начиная с блокировок счетов и разрыва контрактов с рекламодателями и заканчивая банальным отказом во въезде и депортацией уже работающих на территории той или иной европейской страны.

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