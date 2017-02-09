Встреча Трампа с лидерами стран НАТО пройдет 25 мая

Брюссель, , 13:06 — REGNUM Саммит НАТО, который станет первым для 45-го президента США Дональда Трампа, состоится в Брюсселе 25 мая. Об этом сообщил глава правительства Бельгии Шарль Мишель.

«Очень рад принять моих коллег на следующем саммите НАТО в Брюсселе 25 мая и открыть новую штаб-квартиру (альянса)», — написал Мишель на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА, в саммите стран НАТО намерен принять участие президент США Дональд Трамп. Он согласился приехать в мае в Брюссель после того, как побеседовал по телефону с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили пути решения конфликта на Украине, а также вопросы, касающиеся финансирования НАТО.

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