У каждого председателя комитета Госдумы появится по три советника
На общественных началах
Москва, 9 февраля 2017, 13:06 — REGNUM В Госдуме вводится институт советников глав комитетов, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.
Госдума на заседании 10 февраля обсудит изменения в регламент, предусматривающие «введение у каждого председателя комитета для экспертной поддержке при разработке законопроектов трех советников», сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).
Работать советники будут на общественных началах, уточнил парламентарий.
Напомним, в Госдуме действуют 26 комитетов и пять комиссий.
Ранее Госдума приняла решение о введении института советников руководителей фракций. Главы фракции имеют возможность выбрать до четырех «опорных экспертов».
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