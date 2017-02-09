У каждого председателя комитета Госдумы появится по три советника

Москва, , 13:06 — REGNUM В Госдуме вводится институт советников глав комитетов, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Госдума на заседании 10 февраля обсудит изменения в регламент, предусматривающие «введение у каждого председателя комитета для экспертной поддержке при разработке законопроектов трех советников», сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Работать советники будут на общественных началах, уточнил парламентарий.

Напомним, в Госдуме действуют 26 комитетов и пять комиссий.

Ранее Госдума приняла решение о введении института советников руководителей фракций. Главы фракции имеют возможность выбрать до четырех «опорных экспертов».