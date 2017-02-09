Экс-советник главы Прикамья назначен полпредом в Заксобрании

Пермь, , 13:01 — REGNUM Врио губернатора Пермского края Максим Решетников назначил Анатолия Маховикова полномочным представителем губернатора в Законодательном собрании. К своим обязанностям Маховиков приступит с 9 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации края.

Напомним, после отставки главы Прикамья Виктора Басаргина автоматически прекратились и полномочия его советника Маховикова. Стоит отметить, Анатолий Маховиков возглавлял администрацию губернатора с мая 2015 года. В конце 2016 года в крае была объявлена административная реформа, правительство отправлено в отставку. В середине декабря 2016 года Маховиков покинул пост главы администрации. Впоследствии он стал советником губернатора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Пермского края с 7 февраля 2017 года назначен Максим Решетников. Он приступил к своей работе и начал формирование команды. В частности, он сам возглавил правительство, на пост исполняющей обязанности заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства Пермского края назначил бывшую московскую коллегу — Елену Лопаеву. С 9 февраля она приступила к своим обязанностям.

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