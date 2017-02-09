Четверг, 09 Февраля 2017 года
13:20:55 МСК

Что нам готовит новая ядерная доктрина Трампа?

Политика
Рискнёт ли Трамп пойти против мнения ядерщиков и конгрессменов?
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Николай Петрушенко, 9 февраля 2017, 13:00 — REGNUM  

Сомнений в том, что Трамп ускорит рассмотрение на заседании Совета Национальной Безопасности США поправок в ядерную стратегию не вызывает возражений. Принятое решение будет оформлено соответствующей Директивой СНБ. О её содержании мы едва ли узнаем в деталях и подробностях. В пользу этой версии свидетельствует давняя американская традиция секретности и тесного симбиоза пропаганды и информирования общественности по таким вопросам. В недавнем прошлом (до 1999 года) директор информационного агентства ЮСИА (USIA, United States Information Agency) присутствовал на заседании СНБ в статусе наблюдателя. Услышанное и увиденное им при обсуждении этих вопросов трансформировалось в принципиальное иное качество — обязательные для исполнения указания по ведению пропаганды.

Ныне «достоверные новости и информацию стратегически значимым аудиториям зарубежных стран» поставляет Совет управляющих по вопросам вещания. В его состав по занимаемой должности входит госсекретарь США.

Ничего принципиально нового в готовящейся редакции ядерной доктрины США не ожидается — ядерное оружие сегодня и в обозримом будущем останется основной частью вооруженных сил ядерных государств. Как и в какой терминологии будут расписаны прежние установки, известные как «гарантированная защита США, и их союзников», «принуждение несговорчивого эвентуального противника к шагам в нужном направлении», «устрашение агрессора» и «разгром врага» не столь важно. Нет сомнения и в том, что единоличная ответственность американского Президента за своевременное применение «оружия судного дня» в критической ситуации сохранится. Свой комплект электронных ключей от «ядерного дипломата» Трамп всегда будет иметь при себе.

Вопросом, достойным обсуждения в среде экспертного сообщества, как мне представляется, может и должна быть судьба моратория на подземные ядерные испытания. Как известно, даже после развала СССР, когда мир оказался однополюсным, Национальная администрация по вопросам ядерной безопасности придерживалась программы повышения готовности к проведению ядерных испытаний на полигоне в штате Невада. Гвоздь проводимых мероприятий составляла не «замена важнейших и уникальных компонентов подземного испытательного комплекса», как преподносилось общественности. Главным было улучшение «диагностических и регистрирующих возможностей полигона в Неваде, сохранение в условиях вынужденного «периода бездействия» ключевых специалистов и повышения их профессионализма в области подземных ядерных взрывов».

В бытность сопредседателем депутатской группы «Союз» в Верховном Совете СССР я курировал отношения с представителями ядерного комплекса страны и в силу этого имел возможность лично встречаться с министром атомной энергетики Виктором Никитовичем Михайловым. При его поддержке удавалось обсуждать вопросы целесообразности одностороннего прекращения ядерных испытаний в Советском Союзе, а если быть более точным, то консультироваться у профессионалов и на Семипалатинском ядерном полигоне, и в кабинетах учёных знаменитого Ядерного исследовательского центра «Арзамас — 16», и их «соперников и конкурентов» в Челябинске-65.

Большую поддержку в этом направлении я получал от руководства 12 ГУМО МО СССР, под началом которого не только хранились ядерные боеголовки, но и служили «ядерщики — испытатели».

Каждый раз эти рандеву заканчивались вопросом: а могут ли обойтись без натурных ядерных испытаний США? Каюсь, в поисках ответа я даже контактировал с послом США в Москве господином Джеком Мэтлаком.

Правда, получить в качестве презента научный отчёт крупнейших научно-исследовательских лабораторий США, подготовленный по запросу американских конгрессменов не удалось. Что не помешало мне ознакомиться с этим документом в других ведомствах и в разных вариантах. На каждом из них стоял гриф «Секретно», и были видны следы «цензуры». Объяснялось это простым интересом — обладатели перевода с английского скрывали свой источник информирования в США. Применительно к теме перспектив ядерных испытаний мнение американских ядерщиков было единодушным — чтобы быть уверенным на 100% в надежности ядерных боеголовок необходимы периодические натурные испытания. Вполне возможно, что такой вывод был следствием элементарного лоббирования соответствующего процесса финансирования. Допустим, что это так. Но тогда и новая администрация Президента США получит старое экспертное заключение в новой редакции. Рискнёт ли Трамп пойти против мнения ядерщиков и конгрессменов, так же вооруженных заключением и рекомендациями Лос-Аламосской национальной лаборатории (Los Alamos National Laboratory, 1943)?

Будем лаконичны. А это ему надо? Слишком высока цена вопроса, чтобы в качестве ставки в этом споре была судьба национальной безопасности! У Трампа — характер бизнесмена — это всем известно. И он, скорее всего, не должен положиться на заверения тех, кто доказывает возможность полнокровной замены натурных ядерных испытаний. Мнение физиков-теоретиков, о возможностях тестирования ядерных зарядов методом компьютерного моделирования. Звучит убедительно.

Но только практика — критерий истины, тем более, когда речь идёт о новых типах ядерного оружия.

Что касается мнения известных советских и российских ядерщиков по изложенной проблеме, то я сошлюсь на экспертное заключение члена Российской Академии наук, основателя научной школы по физике взрывного деления ядер Виктора Никитовича Михайлова. В 1990 году он так сформулировал мне свой ответ: «Страна может позволить себе продержаться без подземных испытаний ядерного оружия лет 30. Потом к возобновлению подземных ядерных взрывов в интересах фундаментальных исследований и мирного использования атома мы вернёмся». Спустя 20 лет после той беседы он умер…

regnum author Николай Петрушенко
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ядерное оружие
Главное сегодня
NB!
09.02.17
Николай ПетрушенкоЧто нам готовит новая ядерная доктрина Трампа?
ВашингтонСША Ядерное оружие Политика
NB!
09.02.17
Елена ХаненковаТрамп! Запрет на въезд в США из Ливии, Ирака, Ирана и Сирии
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
09.02.17
Отчет правительства в Госдуме состоится 19 апреля
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
09.02.17
Алексей БанниковВыборы губернатора на Среднем Урале: новые интриги и неожиданные решения
ЕкатеринбургРоссия Выборы губернатора Свердловской области-2017 Политика
NB!
09.02.17
Кузбасс: не справившись с уборкой снега, власти просят помощи у бизнеса
КемеровоРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
09.02.17
Севак МирабянРПЦ в XX веке – тернистый путь от кесаря к Богу
МоскваРоссия Православие Политика
NB!
09.02.17
Владимир Новосёлов, Марс Шарапов«Ели завтра война»: Коммерческой медицине панацея не нужна!
МоскваРоссия «Если завтра война…» - может ли Россия мобилизоваться? Наука
NB!
09.02.17
Больной вопрос: в Якутии вновь заговорили о приватизации акций АЛРОСА
ЯкутскРоссия Приватизация госактивов Политика
NB!
09.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВзыщем с России $100 млрд и будет полный порядок: обзор экономики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
09.02.17
Новая Зеландия будет круглосуточно следить за США
ВеллингтонНовая Зеландия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
09.02.17
Авиация ВКС «проверила» систему ПВО Москвы
МоскваРоссия Военные учения Общество
NB!
09.02.17
Комитет рекомендовал ГД отклонить штрафы за жестокое обращение с животными
МоскваРоссия Жестокое обращение с животными Общество
NB!
09.02.17
Госдума расширяет возможности распоряжения наследством
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
09.02.17
Владимир Добрынин Жаркая политическая весна 2017: таяние ЕС
МадридИспания Судьба Евросоюза Политика
NB!
09.02.17
Екатерина СтащенюкВыборы-2018: Явлинский снова идёт в президенты
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
09.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 9 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
09.02.17
Александр БеловЕС сдается России по «Северному потоку 2» – The Foreign Policy
БрюссельБельгия Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Экономика
NB!
09.02.17
«Рубль восстановил потери»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
09.02.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Шаген Кхзнуни
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
09.02.17
Charlie Hebdo изобразил отрезанную голову Шульца в руках Меркель
БерлинГермания Выборы в Бундестаг ФРГ-2017 Политика
NB!
09.02.17
Главный борец с коррупцией при МВД в столице Камчатки ответит за взятку
Петропавловск-КамчатскийРоссия Коррупция Происшествия
NB!
09.02.17
Энергетики Якутии: Отсутствие зимника поставило под угрозу северный завоз
ЯкутскРоссия Северный завоз Общество
ещё главное