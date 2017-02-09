Песков прокомментировал законопроект сенаторов США о санкциях против РФ

Конгрессмены оставляют за собой последнее слово в вопросе снятия ограничений

Москва, , 12:52 — REGNUM Политика введения санкций является деструктивной и наносит вред обеим сторонам. Об этом 9 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать законопроект американских сенаторов, усложняющий процедуру снятия санкций с России президентом США.

Песков напомнил, что отношение Москвы к ограничениям и «к обмену всякими рестрикциями» является негативным, так как подобные меры достаточно деструктивны и наносят обоюдный вред.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа сенаторов внесла на рассмотрение в Конгресс США законопроект, осложняющий процедуру снятия антироссийских санкций администрацией Соединенных Штатов.

В документе предусмотрено, что Белый дом, в случае принятия решения о снятии санкций, обязан будет предоставить обоснования для этого Конгрессу. Затем в течение 120 дней Конгресс должен будет окончательно утвердить или отклонить данное решение.

Тем самым авторы проекта оставляют за Конгрессом последнее слово на случай, если глава США Дональд Трамп решит ослабить санкции против Москвы в одностороннем порядке.

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