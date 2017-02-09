В Кремле надеются на способность США изменить отношение Киева к Минску-2

Москва, , 12:48 — REGNUM Российские власти не теряют надежду на то, что Вашингтон сможет повлиять на Киев, от которого Москва ждёт выполнения Минских соглашений и отказа от агрессивных методов «решения» вопроса с ситуацией в Донбассе. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 9 февраля.

«Хочется надеяться, что Вашингтон так или иначе использует своё влияние с тем, чтобы убедить-таки Киев выполнить взятые на себя обязательства в плане реализации положений Минских договорённостей, а также отказа от агрессивной тактики решения этой проблемы, которую мы с вами наблюдали последние дни», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ДНР идёт сбор подписей под обращением к лидерам России, США и Германии с просьбой повлиять на официальный Киев в вопросе соблюдения «режима тишины». «Надеемся, что мы будем услышаны, это поможет нам приблизиться к тому, что отношение Запада к действиям Украины будет изменено», — заявил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

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