Песков опроверг «временную» передачу Курильских островов Японии

Москва, , 12:39 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения японских СМИ о возможной передаче Токио во временное пользование Курильских островов.

По его словам, эта информация никоим образом не соответствует действительности, а кроме того, непонятно ее происхождение.

Ранее в Японии заявили о создании межведомственного совета по совместной хозяйственной деятельности с Россией на южных Курилах, первое заседание нового органа прошло вечером 7 февраля.

Глава МИД Японии Фумио Кисида возглавит совет, в него войдут министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко. Министр, в ведении которого находится развитие экономического сотрудничества Москвы и Токио, будет выполнять роль заместителя главы совета.