Вашингтону советуют не выходить из «торгово-политической игры» с ЕС

«Если США выйдут из торгово-политической игры, то пустующее место займут другие»

Берлин, , 12:39 — REGNUM США не следует выходить из «торгово-политической игры» с Евросоюзом. Об этом, как передает Deutsche Welle, сообщил председатель Немецкого федерального банка (Бундесбанк) Йенс Вайдман в интервью группе изданий RedaktionsNetzwerk Deutschland.

По его словам, «тревожные решения» главы Белого дома Дональда Трампа, в частности, о выходе из договора о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), подталкивают европейские и азиатские государства к экономическому сотрудничеству без участия Вашингтона.

«Если США выйдут из торгово-политической игры, то пустующее место займут другие», — считает Вайдман.

Председатель Немецкого федерального банка добавил, что странам Европы не стоит делать резких движений, а крайне важно «сохранять холодную голову и вступить в диалог с американской администрацией».

23 января Agence France-Presse сообщило, что президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, которое фактически прекращает участие США в переговорном процессе о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).

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