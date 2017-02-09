Военный Донбасс: Идут позиционные бои с применением артиллерии

Киев, , 12:35 — REGNUM Прошлой ночью на Донетчине и Луганщине продолжались позиционные бои с применением тяжелой артиллерии, запрещенной Минскими соглашениями. При этом

противоборствующие стороны не сообщают о боевых потерях. Данную информацию 9 февраля подтверждают пресс-службы Народной милиции ЛНР, штаба «АТО» и источник в военном ведомстве ДНР, передает ИА REGNUM.

Так, по данным источника в Народной милиции ДНР, с вечера украинские войска обстреляли позиции ДНР в населенных пунктах: Донецк (район аэропорта), Трудовское, Ясиноватая, Спартак, Саханка, Коминтерново Новоазовского района.

«Огонь велся из артиллерийских орудий калибра 122 мм и минометов калибрами 82 и 120 мм», — сказал военный, добавив, что при обстрелах подразделения ВСУ также применяли БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также украинские войска обстреляли контрольно-пропускной пункт «Майорск» (на севере Горловки). «Накануне вечером украинская сторона открыла огонь по КПП «Майорск». Обстрел велся из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», — сказал собеседник.

На Луганщине войска ЛНР зафиксировали семь обстрелов позиций Народной милиции со стороны ВСУ. По данным пресс-служба НМ ЛНР, под обстрел попали позиции ЛНР в селе Желобок — из орудий БМП-1 и 120-мм минометов, в с. Калиновка — из 120-мм минометов, в с. Калиново — из 82 и 120-мм минометов, АГС, ЗУ-23−2 и стрелкового оружия. Район с. Молодежное был обстрелян из АГС, а с. Желтое — из 82-мм минометов, гранатомета ГП-25 и стрелового оружия с направления с. Лобачево.

В свою очередь, 9 февраля спикер пресс-центра штаба «АТО», полковник ВСУ Леонид Матюхин заявил, что с прошлого вечера «зафиксировано 82 обстрела, потерь среди наших военных нет».

По его словам, на Донецком направлении из 152-мм артиллерии ВС ДНР обстреливали позиции ВСУ в Луганском. «Из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — Невельске, Верхнеторецкое, Каменку, Авдеевка, Опытное, Пески, Троицкое, Луганское, Мироновское и Зайцево. По Луганскому и Авдеевке вели огонь из танков», — сказал Матюхин.

Он сообщил, что на Луганском направлении войска ЛНР из артиллерии 152 и 122 мм обстреливали украинских силовиков в Новотошковском и Крымском. «Из минометов — с. Малиновое, а из гранатометов и стрелкового оружия — Катериновку, Попасную, Крымское, Новозвановку, Желтое и Новоалександровку. По Новозвановке вели огонь из БМП и БТР», — уточнил Матюхин.

В штабе «АТО» добавили, что на Мариупольском направлении из 152 и 122-мм артиллерии ВС ДНР обстреляли позиции ВСУ в Марьинке, Лебединском и Широкино; в Широкино и Гнутово — из минометов; в Лебединском, Водяном, Павлополе — из гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля спикер Министерства обороны Украины по вопросам «АТО» Александр Мотузяник рассказал, что за прошедшие сутки в Донбассе в результате боевых действий погибших украинских военных нет, шесть военнослужащих получили ранения и травмы. В то же время заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин обвинил командование ВСУ в наращивании группировки войск вдоль линии соприкосновения. «По данным нашей разведки, в зоне ответственности 501 батальона 36 обр МП, в районе населенного пункта Заможное, в 1 км от линии соприкосновения, противник разместил установки РСЗО «Град»… Также в районе н.п. Орловское противник проводит перегруппировку подразделений все того же батальона 36 бригады, перебрасывая часть подразделений в район Коминтерново», — сказал Басурин.

Напомним, в августе 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление в регионе с 1 сентября режима «бессрочного прекращения огня». С 2014 года это уже девятый по счету режим прекращения огня. 21 сентября в Минске представители ЛНР и ДНР на встрече участников Трехсторонней контактной группы парафировали подписанное представителями Украины, России и ОБСЕ рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе.