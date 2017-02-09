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Киев: Встреча глав МИД «нормандской четвёрки» может пройти на полях G20

Политика
Ранее возможные переговоры анонсировал представитель ФРГ

Киев, 9 февраля 2017, 12:34 — REGNUM  Встреча министров иностранных дел государств «нормандской четвёрки» может состояться 17 февраля на полях саммита «большой двадцатки». Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, передает 9 февраля RT.

По его словам, украинская сторона проводит консультации с представителями Франции и Германии по поводу того, как именно будет организована встреча. Один из возможных вариантов — встреча на уровне глав МИД четырех государств, которая состоится на полях саммита G20 17 февраля, пояснил Климкин.

Отмечается, что ранее Гернот Эрлер, уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией, анонсировал возможные переговоры глав МИД стран «нормандской четвёрки». Встреча по урегулированию ситуации в Донбассе может состояться в Бонне 16 или 17 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсуждалось очередное обострение ситуации в Донбассе. Лидеры России и Германии высказались в пользу незамедлительного восстановления режима прекращения огня.

Читайте ранее в этом сюжете: Меркель и Путин условились продолжить контакты глав МИД по Донбассу

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