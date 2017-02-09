СКР подтвердил факт задержания мэра Тайшетского района

Тайшет, Иркутская область, , 12:23 — REGNUM В Иркутской области по подозрению в мошеннических действиях задержали мэра Тайшетского района. Об этом сообщает в четверг, 9 февраля, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

По версии следствия, экс-директор коммерческой фирмы в 2013 г. с помощью мошеннической схемы оформил право собственности на артезианские скважины на территории города Тайшет. При этом мужчина знал, что скважины пробурили еще в 2005 году за счет субсидии от областного бюджета.

«В 2016 году вышеуказанное лицо было избрано мэром муниципального образования «Тайшетский район», — говорится в сообщении. — 9 февраля сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в совершении преступления он был задержан».

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в Иркутской области правоохранителями был задержан мэр города Тайшет Александр Величко. В здании администрации города ведутся обыски.

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