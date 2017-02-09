Росгвардия проведёт собственный оружейный салон

Москва, , 12:16 — REGNUM Руководство Федеральной службы войск национальной гвардии решило провести собственную выставку вооружений. Предстоящая выставка-салон будет иметь как открытую, так и закрытую экспозиции, сообщили в департаменте Росгвардии по взаимодействию со СМИ.

Выставку вооружений планируется провести в конце мая 2017 года. Место проведения точно пока не выбрано. По своему масштабу этот форум будет сопоставим с выставкой «Интерполитех».

«Желание провести свою выставку вызвано тем, что «Интерполитех» — это, в большей степени, полицейский форум. В свою очередь, Росгвардия делает упор на войсковое вооружение», — пояснили в департаменте.

Как сообщает ИА REGNUM, выставка «Интерполитех» пройдет в Москве с 17 по 20 октября 2017 года на ВДНХ Крупнейшая в России выставка средств обеспечения безопасности государства — уникальное конгрессно-выставочное мероприятие проводится с целью предоставления производителям, поставщикам и потребителям современных специальных технических средств и вооружений эффективного инструмента решения целого комплекса рекламно — маркетинговых задач, мониторинга рынка и заключения торговых сделок.

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