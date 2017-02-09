Станислав Тарасов, , 12:15 — REGNUM

Глава ЦРУ Майк Помпео посещает с визитом Турцию. Это его первый зарубежный визит в новой должности, он последовал вслед за телефонной беседой президентов США и Турции — Дональда Трампа и Реджепа Эрдогана. Помпео проведет встречи с руководством Турции и со своим коллегой, главой Национальной разведывательной организации Турции (Milli Istihbarat Teskilati — MIT) доктором Хаканом Фиданом.

Это профессиональный карьерный разведчик, компетенция которого признана и специалистами российских спецслужб. Он прекрасно разбирается во всех сложнейших проблемах Ближнего Востока, являлся инициатором ключевых событий и операций как внутри, так и вовне, имеет огромное влияние на президента Реджепа Тайипа Эрдогана, не раз выполнял его секретные поручения. Кстати, Фидан сыграл определенную роль и в подавлении неудавшегося государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года. Он знает все или почти все про так называемую «арабскую весну», о том кто и как и когда создавал ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), курировал и продолжает курировать курдский вопрос, лично участвовал в подготовке и в реализации проекта по формировании турецко-российского альянса на сирийском направлении, не говоря уже об «особенностях» и направленности американской политики на Ближнем Востоке.

Что касается Помпео, то это политический назначенец в ЦРУ США, введенный, как пишет американское издание The Nation, «в окружение Трампа в составе команды генералов, занимающуюся вопросами национальной безопасности — Майк Флинн в качестве советника по национальной безопасности, Джеймс Мэттис в качестве министра обороны и Джон Келли в качестве главы министерства внутренней безопасности». По данным The Nation, «Помпео — нефтяник и новичок в Конгрессе, который привел к победе Чайную партию в 4-м избирательном округе Канзаса в 2010 году, абсолютный новичком в мире иностранной разведки, он только в 2013 году вошел в состав Постоянного специального комитета по разведке Палаты представителей, а до этого, в 2012 году, поработал в составе Специальной комиссии по Бенгази». Правда, Трамп ввел Помпео в число постоянных членов Агентства Национальной Безопасности (АНБ), демонстрируя, что лично доверяет своему назначенцу. Но это все.

Для серьезного познания проблем Ближнего Востока, реального осмысления главных составляющих политических процессов этого региона, понимания их всей внутренней сути необходимо немало времени, которого у администрации президента США не хватает. Поэтому вести разговор со своим турецким коллегой Фиданом Помпео может только по «шпаргалке», подготовленной прежним аппаратом ЦРУ, либо озвучивая новые геополитические директивы. Если по шпаргалке, то в отношении Турции она не решает старых проблем, зато создает новые, имея в виду использование наработанной еще администрацией Барака Обамы политики по поддержке сирийских курдов, которым и президент Трамп стал продолжать поставку оружия и боеприпасов. Так что в этом смысле у нового главы ЦРУ США не заготовлена для Анкары «вкусная морковка». Ранее президент Турции Эрдоган выступил с критикой ближневосточной политики администрации Барака Обамы, призывая нового президента США Трампа «не оказывать поддержки сирийским курдам из партии «Демократический союз». Что касается директив, то как президент США Трамп, так и глава ЦРУ Помпео выступают резкими критиками в отношении Ирана, считая, по словам Помпео, «необходимым отказаться от этой ужасной сделки — С.Т.) с крупнейшим в мире спонсором терроризма». За этим тезисом стоят вопросы о конфронтации с Ираном по широкому кругу неядерных вопросов: поддержка, оказываемая «Хезболле»; роль Ирана в иракском, сирийском, йеменском и афганском конфликтах; его обычные вооруженные силы в Персидском заливе и программа создания ракет средней дальности.

При этом главный парадокс новой администрации США, который предлагается Турции, состоит в том, что ее пытаются вывести из альянса с Ираном и, возможно, Россией, ключевыми участниками войны в Сирии. То есть, США туманно декларируя и поддерживая «борьбу Турции против ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обозначая на словах этот аспект в качестве одного из важного элемента в своей с национальной стратегии национальной безопасности, фактически ставят под угрозу безопасность Турции, которая обозначается как «важный союзник США». Противоречивые сигналы, когда президент США Трамп и директор ЦРУ Помпео пытаются через Турцию и дальше спроецировать широкую конфронтацию с заострением на Иран, создают принципиально новую ситуацию в регионе. В тоже время руководство Турции, включая и Фидана, понимает, что новый глава ЦРУ Помпео проводит сейчас всего лишь первую инспекционную поездку в Турцию перед тем, как Белый Дом станет реально разворачивать свою внешнюю политику в регионе, создавая новый геополитический ландшафт.

Пока Турция не сделала ошибки. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что «защита территориальной целостности Сирии является принципиальным вопросом для Турции, и она не приемлет никаких предложений, которые могут привести к расколу в соседней стране». Но, как сообщает турецкая газета Hurriyet, «в ближайшее время должна состояться личная встреча Трампа с Эрдоганом». Называется дата — март месяц. Не ясно, состоится ли эта встреча до намеченного также на март визита Эрдогана в Москву или после. Это важный нюанс, так как Трамп, возможно, через Помпео выставит президенту Турции какие-то условия, которые тот потом будет «обкатывать» в Москве на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Но может быть и наоборот, потому, что в треугольнике Россия-Турция-Иран все же собран какой-никакой консенсус для сирийского урегулирования, тогда как США еще только «нащупывают» ситуацию на предмет создания коалиции суннитских монархий, Египта, Саудовской Аравии, Иордании и, конечно, Турции на предмет, как считает американские издание The National Interest, «возможной войны с Ираном».

Во всяком случае Вашингтон пытается убедить Анкару, и не только ее, в том, что «в Сирии выигрывает Иран, становясь основным экономическим и геополитическим игроком в стране и далее». Поэтому Анкара «должна иметь свою собственную стратегию, тактически взаимодействую с Россией», с которой «может договориться Вашингтон». Так что президенту Турции Эрдогану есть над чем серьезно размышлять, прежде чем делать какой-либо выбор. Интересно, что напишет в своем отчетном докладе глава турецкой разведки Фидан после переговоров с Помпео. Но как бы то ни было, по всем признакам на Ближнем Востоке затевается очередная «большая игра».