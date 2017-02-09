Вице-президент США проведет телефонный разговор с премьер-министром Турции

Разговор состоится после беседы глав Турции и США

Вашингтон, , 12:03 — REGNUM Вице-президент США Майкл Пенс проведет телефонный разговор с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, говорится в заявлении Белого дома. Об этом сообщает Anadolu.

Звонок должен состояться в 17:00 по местному времени США.

Напомним, 7 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа продолжалась 45 минут.

В ходе нее президенты обсудили ситуацию в Сирии, борьбу с терроризмом, а также ситуацию с беженцами.

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