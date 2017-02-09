Росгвардия подписала соглашение с Фондом перспективных исследований

Москва, , 11:57 — REGNUM Федеральная служба войск национальной гвардии и Фонд перспективных исследований подписали соглашение о сотрудничестве. Подписание состоялось сегодня, 9 февраля, на первом заседании вновь созданного Научно-технического совета, сообщили в Росгвардии.

Основной целью оснащения войск национальной гвардии России является комплексное развитие системы вооружения и специальной техники с учетом потребностей формирования современного облика Росгвардии.

Для определения направлений дальнейшего развития вооружения и специальной техники в декабре 2016 года в Росгвардии разработана Концепция на период до 2030 года.

На основании решений Военно-промышленной комиссии РФ и разработанной концепции перед научно-техническим советом Росгвардии на первом этапе стоит главная задача разработать Межведомственную комплексную целевую программу, которая должна быть максимально сопряжена с Государственной программой вооружения на 2018—2025 гг.

Читайте также: В Росгвардии создан научно-технический совет