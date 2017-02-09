В Росгвардии создан научно-технический совет

Совет создан для координации действий в области технического оснащения войск новыми высокотехнологичными образцами вооружения и техники

Москва, , 11:49 — REGNUM В Федеральной службе войск национальной гвардии создан научно-технический совет. Научно-технический совет создан для координации действий в области технического оснащения войск новыми высокотехнологичными образцами вооружения и техники, который должен стать эффективным механизмом реализации намеченных планов по развитию войск, заявил сегодня, 9 февраля, директор Росгвардии Виктор Золотов на первом заседании совета, сообщается на сайте ведомства

В состав научно-техничесого совета входят члены коллегии Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, начальники (руководители) структурных подразделений центрального аппарата Росгвардии, представители предприятий военно-промышленного комплекса.

Участники мероприятия ознакомились с современными и перспективными образцами вооружения и специальной техники, средств связи и автоматизации, экипировки военнослужащих и сотрудников. На выставке около 50 ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России представили свыше 300 своих разработок.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля в Росгвардии вместо временного информационного центра создан Департамент по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества. Руководителем департамента по взаимодействию со СМИ назначен полковник Александр Веклич.