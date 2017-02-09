Губернатором Рязанской области может стать депутат Госдумы — СМИ

Рязань, , 11:46 — REGNUM Будущим главой Рязанской области может стать депутат Госдумы Николай Любимов. Как сообщает «Дождь» со ссылкой на источник, близкий к властям региона, перестановка может произойти уже на следующей неделе (с 13 по 19 февраля). При этом возможный новый губернатор не имеет отношения к Рязанской области — он был избран в Калуге.

«Владимир Путин продолжит ротацию губернаторов: на следующей неделе в отставку уйдет глава Рязанской области Олег Ковалев», — сообщает издание.

Напомним, о скорой отставке еще 5 февраля сообщила газета «Ведомости». При этом эксперты, опрошенные ИА REGNUM, считают, что причиной отставки станет возраст губернатора, положение дел в регионе и наступление конкурентов. Среди возможных новых губернаторов назывались сенатор от Рязанской области Игорь Морозов, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин и предприниматель и сопредседатель местного отделения ОНФ Игорь Трубицын. Однако политологи считают, что все они имеют минусы, которые не позволят занять пост, поэтому назначенцем, скорее всего, станет человек из Москвы.

Олег Ковалев занимает пост губернатора Рязанской области с 2008 года. Тогда он был назначен на должность президентом. В 2012 году он досрочно сложил полномочия, чтобы принять участие в выборах, которые и выиграл в первом туре.

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