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Новая Зеландия будет круглосуточно следить за США

Политика
Новая Зеландия создает круглосуточную рабочую группу для анализа действий администрации Трампа

Веллингтон, 9 февраля 2017, 11:41 — REGNUM  Рабочая группа призвана обеспечить правительство информацией об иммиграционной политике нового президента США для оперативного решения проблем новозеландцев с двойным гражданством.

Министерство иностранных дел Новой Зеландии объявило о создании круглосуточной аналитической рабочей группы, которая сможет оперативно информировать правительство о решениях администрации президента США по иммиграционной политике, сообщает Stuff. Данные меры призваны обеспечить поддержку гражданам Новой Зеландии с двойным гражданством, если второе гражданство выдано одной из семи стран, попадающих под действие спорного иммиграционного указа. Круглосуточная рабочая группа в режиме реального времени будет реагировать на любые затруднения, которые могут возникнуть у новозеландцев при въезде в США.

Решение о создании оперативного отдела было принято после того, как аппарат министерства иностранных дел и торговли Новой Зеландии не смог оперативно предоставить министру иностранных дел МюреюМакКалли информацию о новозеландцах, задержанных при въезде в США. Премьер-министр Билл Инглиш подвергся резкой критике общественности за то, что у администрации ушло несколько дней на подготовку ответа на вопрос, возникнут ли у граждан Новой Зеландии проблемы при въезде в США и какие меры будут приняты, а министра иностранных дел обвинили в «ненадлежащем» исполнении служебных обязанностей.

Руководитель аппарата министерства иностранных дел Брук Баррингтон сообщил журналистам, что задержка в получении и обработке информации в связи с разницей часовых полюсов теперь не будет проблемой. «Мы должны были среагировать раньше», — признал он. Баррингтон также отметил, что прошло всего 19 дней официальной работы Трампа и еще сложно судить, насколько сложными станут дипломатические отношения между двумя странами. Для обеспечения бесперебойной работы рабочей группы привлечены сотрудники посольства Новой Зеландии в США и группа сотрудников в Веллингтоне. «Когда заканчивается рабочий день в США, заступает команда в Веллингтоне, и наоборот», — рассказал он. У министерства нет планов по усилению команды в США.

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