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Посольство Сан-Марино может появиться в России

Политика
Вопрос будет рассмотрен «в не слишком отдаленной перспективе»

Сан-Марино, 9 февраля 2017, 11:40 — REGNUM  Власти Республики Сан-Марино намерены рассмотреть вопрос об открытии дипломатического представительства страны в Москве. Об этом заявил новый госсекретарь по иностранным делам, политическим вопросам и проблемам юстиции Сан-Марино Никола Ренци, передает 9 февраля RT.

По словам Ренци, в настоящее время в правительстве Сан-Марино изучают возможности развития отношений с российским государством. Речь идет в частности о повышении уровня дипломатических отношений с Москвой и об открытии в России посольства республики, которого в настоящее время не существует.

По мнению главы внешнеполитического ведомства Сан-Марино, вопрос может быть рассмотрен «в не слишком отдаленной перспективе». Ренци добавил, что власти страны «с большим вниманием и большим уважением относятся к той реальности, которую представляет сегодня Россия» и отметил, что между РФ и Сан-Марино существует «определённая культурная близость».

Республика Сан-Марино, основанная в 301 году, является одним из самых маленьких в мире государств. Окруженная со всех сторон территорией Италии, она остается в своих границах дольше всех других европейских стран.

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