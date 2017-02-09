Посольство Сан-Марино может появиться в России

Сан-Марино, , 11:40 — REGNUM Власти Республики Сан-Марино намерены рассмотреть вопрос об открытии дипломатического представительства страны в Москве. Об этом заявил новый госсекретарь по иностранным делам, политическим вопросам и проблемам юстиции Сан-Марино Никола Ренци, передает 9 февраля RT.

По словам Ренци, в настоящее время в правительстве Сан-Марино изучают возможности развития отношений с российским государством. Речь идет в частности о повышении уровня дипломатических отношений с Москвой и об открытии в России посольства республики, которого в настоящее время не существует.

По мнению главы внешнеполитического ведомства Сан-Марино, вопрос может быть рассмотрен «в не слишком отдаленной перспективе». Ренци добавил, что власти страны «с большим вниманием и большим уважением относятся к той реальности, которую представляет сегодня Россия» и отметил, что между РФ и Сан-Марино существует «определённая культурная близость».

Республика Сан-Марино, основанная в 301 году, является одним из самых маленьких в мире государств. Окруженная со всех сторон территорией Италии, она остается в своих границах дольше всех других европейских стран.