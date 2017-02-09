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В первом туре президентских выборов во Франции победит Ле Пен — соцопрос

Политика
Однако лидер «Национального фронта» потерпит поражение во втором туре

Париж, 9 февраля 2017, 11:39 — REGNUM  Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен победит в первом туре президентских Опрос: В пером туре выборов во Франции победит Марин Ле ПенОднако лидер «Национального фронта» потерпит поражение во втором туреЛидер «Национального фронта» Марин Ле Пен победит в первом туре президентских выборов Франции, но уступит независимому кандидату Эммануэлю Макрону во втором туре.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство, специализирующееся по социологическим исследованиям Harris Interactive. Согласно данным опроса, Марин Ле Пен набирает в первом туре президентских выборов 24% голосов избирателей. Ее ближайший конкурент, независимый кандидат Эммануэль Макрон, получает 21%.

Кандидат от консерваторов Франсуа Фийон, который совсем недавно был фаворитом предвыборной гонки, набирает 19%. Во второй тур президентских выборов, которые состоятся 7 мая, по мнению социологов, проходят только два кандидата.

В нем, как отмечает Harris Interactive, Эммануэль Макрон победит Марин Ле Пен набрав 63% против 37%.

Напомним, президентские выборы во Франции состоятся в апреле-мае 2017 года. Основными фаворитами на высший пост в стране являются независимый кандидат Эммануэль Макрон и кандидат от консерваторов Франсуа Фийон.

После разразившегося скандала с участием супруги Фиойна рейтинг его несколько ослаб, что позволило говорить о возможной победе Макрона.

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