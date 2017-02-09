Рогозин: «Росгвардия должна быть вооружена до зубов»

Москва, , 11:29 — REGNUM Федеральная служба войск национальной гвардии России должна быть максимально оснащена современным вооружением. Сотрудникам Росгвардии постоянно приходится предотвращать террористические угрозы. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин сегодня, 9 февраля.

«Росгвардия должна быть вооружена до зубов современным оружием», — заявил Рогозин.

Вице-премьер пояснил, что сотрудники Росгвардии должны иметь возможность применять оружие избирательно. Например, применение высокоточного оружия сводит к минимуму сопутствующие потери, не грозит гибелью мирным гражданам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 февраля первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковника Сергей Меликов заявил, что главная задача Росгвардии состоит не в том, чтобы махать палками или с помощью водомётов разгонять несанкционированные митинги, а в первую очередь, обеспечить безопасность граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: Задача Росгвардии не разгонять митинги, а безопасность граждан — Меликов