В США предложили бороться с кибератаками совместно с Израилем — СМИ

Средства на финансирование работы специалистов из США и Израиля будут выделены неправительственными организациями и МВБ

Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Американские конгрессмены намерены рассмотреть вопрос о возможности совместной борьбы Вашингтона и Тель-Авива с киберпреступностью. Соответствующий законопроект представлен в конгрессе депутатом от Демократической партии Джеймсом Лэнджевиным, передаёт RT.

Согласно законопроекту, необходимо разработать методику предотвращения киберугроз. На это будут выделены средства из бюджета американского министерства внутренней безопасности (МВБ). К финансированию подключаться неправительственные структуры: они оплатят половину расходов.

Финансирование предлагается вести на протяжении семилетнего периода. Работать над методикой будут израильские и американские специалисты.

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