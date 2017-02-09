Китай оценил поздравление президента США с Новым годом

У КНР с США нет других вариантов, кроме как тесное сотрудничество

Пекин, , 10:58 — REGNUM Руководство Китая заявило, что придает большое значение китайско-американским отношениям, после подтверждения факта получения письма от президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters.

Представитель министерства иностранных дел Китая Лю Кан подчеркнул, что китайская сторона высоко оценила поздравление Дональда Трампа с Китайским Новым годом. При этом он добавил, что у стран нет других вариантов, кроме как тесного сотрудничества.

Напомним, 8 января президент США Дональд Трамп направил письмо председателю КНР Си Цзиньпину, в котором поздравил граждан Китая с Новым годом по восточному календарю и пожелал им процветания.

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