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Китай оценил поздравление президента США с Новым годом

Политика
У КНР с США нет других вариантов, кроме как тесное сотрудничество

Пекин, 9 февраля 2017, 10:58 — REGNUM  Руководство Китая заявило, что придает большое значение китайско-американским отношениям, после подтверждения факта получения письма от президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters.

Представитель министерства иностранных дел Китая Лю Кан подчеркнул, что китайская сторона высоко оценила поздравление Дональда Трампа с Китайским Новым годом. При этом он добавил, что у стран нет других вариантов, кроме как тесного сотрудничества.

Напомним, 8 января президент США Дональд Трамп направил письмо председателю КНР Си Цзиньпину, в котором поздравил граждан Китая с Новым годом по восточному календарю и пожелал им процветания.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп поздравил граждан Китая с Новым годом

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