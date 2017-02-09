Четверг, 09 Февраля 2017 года
11:49:37 МСК

В Эстонии изменилось понятие ПМЖ для граждан других стран

Политика
В случае длительного отсутствия в Эстонии иностранцам больше отмечаться в МВД не надо

Таллин, 9 февраля 2017, 10:54 — REGNUM  В Эстонии вступил в силу закон, согласно которому изменилось понятие постоянного проживания и была упразднена обязанность проживать на основании вида на жительство в стране не менее 183 суток. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщает эстонское издание «Столица» со ссылкой на советника по коммуникациям министерства внутренних дел страны отдела политики гражданства и миграционной политики Карин Казе.

Казе также рассказала, что с 18 января 2017 года также отменено требование обязательной регистрации в Департаменте полиции и погранохраны в случае отсутствия в стране в течение более чем 183 дней.

Изменения закона объясняются тем, что в настоящее время выросла мобильность людей, иностранцам приходится все чаще выезжать из Эстонии по работе или на обучение. Обязанность регистрировать их отсутствие в Эстонии создает лишнюю бюрократию и признана нецелесообразной. «Важно, чтобы иностранец использовал вид на жительство Эстонии с той целью, для которой он ему выдан», — отметила Казе.

Комментируя данное нововведение, в Кассе страхования от безработицы Эстонии отметили, что теперь для иностранцев станет меньше бюрократии при нахождении работы или обучения.

Представители оппозиционной Эстонской Консервативной Народной партии считают либерализацию правил проживания ПМЖ лазейкой для многочисленных иммигрантов. Отказ от обязательной регистрации отсутствия в стране неграждан и иностранцев создает угрозу национальной безопасности, так как у государства не будет полной картины относительно своих жителей, считают в партии. «Это выглядит просто как схема, при которой человек не хочет постоянно жить в Эстонии и работает где-то за ее пределами, но в то же время благодаря виду на жительство хочет свободно перемещаться по Евросоюзу», — заявили в EKRE.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Эстонии
Главное сегодня
NB!
09.02.17
Новая Зеландия будет круглосуточно следить за США
ВеллингтонНовая Зеландия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
09.02.17
Станислав ТарасовУгроза с юга: Ближний Восток и Кавказ в 2017 году
ДамаскСирия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
09.02.17
Госдума расширяет возможности распоряжения наследством
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
09.02.17
Владимир Добрынин Жаркая политическая весна 2017: таяние ЕС
МадридИспания Судьба Евросоюза Политика
NB!
09.02.17
Екатерина СтащенюкВыборы-2018: Явлинский снова идёт в президенты
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
09.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 9 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
09.02.17
«Рубль восстановил потери»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
09.02.17
«Думайте, когда лайкаете»: как в Югре спасали детей от суицида по интернету
Ханты-МансийскРоссия Самоубийства детей и подростков Общество
NB!
09.02.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Шаген Кхзнуни
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
09.02.17
Charlie Hebdo изобразил отрезанную голову Шульца в руках Меркель
БерлинГермания Выборы в Бундестаг ФРГ-2017 Политика
NB!
09.02.17
Главный борец с коррупцией при МВД в столице Камчатки ответит за взятку
Петропавловск-КамчатскийРоссия Коррупция Происшествия
NB!
09.02.17
Энергетики Якутии: Отсутствие зимника поставило под угрозу северный завоз
ЯкутскРоссия Северный завоз Общество
NB!
09.02.17
На Камчатке обманутых дольщиков оставили без света в купленных квартирах
Петропавловск-КамчатскийРоссия Долги за жилищно-коммунальные услуги Общество
NB!
09.02.17
Скончался вратарь Виктор Чанов — биография
КиевУкраина Футбол Общество
NB!
09.02.17
ИГ взяла на себя ответственность за ракетный обстрел Израиля
КаирЕгипет «Исламское государство» Политика
NB!
09.02.17
В США произошло опасное сближение самолёта с бортом Дональда Трампа
ВашингтонСША Авиапроисшествия Происшествия
NB!
09.02.17
Нефть больше не падает
ЛондонВеликобритания Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
09.02.17
Законопроект, препятствующий снятию санкций с России, внесён в Конгресс США
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
09.02.17
В парижском метро произошёл взрыв, есть пострадавшие
ПарижФранция ЧП в метрополитене Происшествия
NB!
09.02.17
Президентом Сомали объявлен гражданин США
МогадишоСомали Ситуация в Африке Политика
NB!
09.02.17
В Конгрессе США предложили разделить Македонию между Болгарией и Косово
СкопьеМакедония Балканы Политика
NB!
09.02.17
Станислав ТарасовВ 1897 году Россию по-настоящему посчитали
Санкт-ПетербургРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
ещё главное