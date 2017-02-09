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Путин обвинил «ангажированные» СМИ в манипуляции общественным мнением

Политика
«Ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего»

Москва, 9 февраля 2017, 10:50 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил редакцию и читателей газеты La Stampa, а также подверг критике некоторые западные СМИ. Об этом сообщает, в четверг, 9 февраля, пресс-служба Кремля.

«Поздравляю вас со 150-летием со дня выхода первого номера газеты La Stampa, одного из старейших периодических изданий Италии и всей Европы, — той самой Европы, для которой всегда были традиционны такие ценности как свобода слова, объективность, непредвзятость и готовность предоставить возможность для любой точки зрения», — говорится в телеграмме.

В то же время, глава российского государства констатировал, что за последние годы ряд авторитетных СМИ Европы «превратились в орудие для манипуляции общественным мнением».

По словам Путина, «ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего», а «информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств».

«La Stampa — пример традиционных ценностей в журналистике, — говорится в телеграмме. — Издание предоставляет слово людям с различными точками зрения, даёт хорошие возможности для ведения конструктивных дискуссий».

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