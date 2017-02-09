Весна для Евросоюза в плане политической погоды обещает быть не просто жаркой, а очень жаркой. Температура выборных сражений стремится к тому градусу, при котором начинается распад структуры

Владимир Добрынин , , 10:34 — REGNUM

Март 2017-го для Евросоюза виделся праздничным месяцем: 25-го числа руководящие и направляющие силы «Сообщества двадцати восьми» собирались с размахом отметить 60-летний юбилей «европейских соединенных штатов». Круглая дата. Срок. Возраст. Время подведения итогов. Как бы ни назвали — все будет неправильно. Потому что март 2017-го для Евросоюза — месяц, который даст ответ на гамлетовское «быть или не быть».

Ни один месяц наступившего года не будет для ЕС таким горячим, как март. На него придется сразу несколько ключевых для Содружества событий, способных завязаться в узел, который поспорить может с гордиевым. И который, возможно, развязать можно будет только по той же методике, которой воспользовался в свое время Александр Македонский.

Краеугольных камней, о которые может споткнуться ЕС в ближайшем месяце, три: выборы в Нидерландах, обнародование плана «брекзита» и «Белой книги» Евросоюза.

«Путь на Голгофу» для ЕС, по всей видимости, начнется 9 марта. На этот день в руководящих структурах Содружества запланировано начало целой череды торжеств, связанных с упомянутым выше юбилеем.

Известно, что Тереза Мэй, хранящая в глубокой тайне план выхода Великобритании из Евросоюза, собирается представить его общественности в марте этого года. Дата пока неизвестна, однако, скорее всего, что именно 9 числа это и будет сделано: премьер страны, формально пока остающейся в ЕС, но фактически чувствующей себя свободной от большинства обязательств, накладываемых на члена «клуба по европейским интересам», прибудет на «большой сбор» всей евросоюзной элиты. Более подходящего случая для обнародования плана развода с ЕС не придумать. Если только не создавать специально. Но созыв экстраординарного совещания будет выглядеть «инициативой просителя», а такой статус Лондон не устраивает — он не разрешения открыть дверь на выход идет спрашивать, а уведомлять: я пошел, закройте за мной.

Торжества по поводу 60-летия получат реальный шанс превратиться в пир во время чумы: на то, чтобы переварить план «брекзита», такой «ожидаемый, но угрожающий, похожий на дамоклов меч, но отличающийся от оригинала тем, что ЕС о него все-таки обрежется», по утверждению испанской El Mundo, у R27 (остающихся 27 государств-членов) будет практически всего неделя. Поскольку 15 марта союз ждет новое испытание: парламентские выборы в Нидерландах.

По всем опросам, проводимым в этой стране, оппозиционная ныне Партия свободы имеет превосходные шансы превратиться в правящую. Лидера этой политической организации Герта Вилдерса во всей Европе называют не иначе как «голландский Дональд Трамп». Сам Герт ничего против такого сравнения не имеет и даже всячески поддерживает его, понимая, что сегодня быть вторым Трампом дает куда больший плюс в голосах избирателей, чем просто «первым Вилдерсом». Самая расхожая цитата из Вилдерса «я бы выгнал пророка Мухаммеда из страны, если бы он жил в наше время» показывает полное совпадение взглядов американского и нидерландского политиков на исламизацию христианских государств. И одного только этого достаточно для того, чтобы большинство избирателей Страны тюльпанов 15 марта в своих бюллетенях отметили «за» в пользу Вилдерса.

Победа этого деятеля будет сильнейшим ударом по иммиграционной политике Евросоюза. «У нас осталось пять минут до полуночи. Я говорю — остановите мусульманскую иммиграцию. Если мы ее не остановим из-за «политкорректности» — мы потеряем Европу». Только исходя из газетного официоза можно подумать, что это мнение Вилдерса население страны оставило без внимания — электорат привык свои чувства выражать на избирательных участках, а не перед микрофонами телевизионщиков.

Антиисламизм — не единственная из негативных (по мнению Брюсселя, естественно) черта лидера голландской оппозиции. В случае завоевания кресла премьера, Герт Вилдерс едва ли не первым своим заслуживающим внимания действием видит организацию и проведение референдума по вопросу выхода Нидерландов из ЕС. Исходя из того, что голландское население очень любит противиться диктату Брюсселя (вспомним хотя бы плебисцит по поводу ассоциации Украины с Евросоюзом), вероятность превращения R27 в R26 не так уж и мала.

25 марта в день празднования 60-летия Римского договора руководители стран ЕС встретятся, естественно, в Риме, где рассчитывают не только поднять бокалы во здравие Сообщества, но и определить, как будет выглядеть будущий союз без Великобритании. Принципы нового общежития должны быть сформулированы в так называемой «Белой книге», которую пишет Жан-Клод Юнкер со товарищи и о которой пока не известно ничего, кроме ее названия. Согласно высказываниям испанской прессы, ссылающейся, как водится в таких случаях, на «анонимные источники в высших структурах», документ будет совсем не тем, что ожидается. Та же El Mundo пишет, что «Юнкер просто хочет усидеть в кресле, рассчитывает подать себя как выдающегося, самого заметного политика в истории ЕС, заявляя, что, прочтя «Белую книгу», все европейские руководители, хоть уровня ЕС, хоть отдельных государств, в него входящих, будут знать, что делать. Сомнительно, что в «Белой книге» окажется рецепт панацеи от всех болезней Евросоюза — Брюссель давно потерял лидерство и способность управлять входящими в ЕС государствами и теперь рассчитывает, что союз выплывет, если дать больше свободы на национальном уровне. Однажды Юнкер произнес эпохальную фразу о том, что европейские лидеры всегда знали, что и как нужно делать в трудные моменты, но не всегда знали, как выигрывать выборы. Теперь, похоже, они знают об этом еще меньше».

Подтверждением этому может служить избирательная кампания, стартовавшая во Франции. Первый тур президентских выборов там состоится 23 апреля. Второй, если потребуется, — 7 мая. Это едва ли не самый горячий из эпизодов предстоящей жаркой весны ЕС. По степени сокрушительности удара, который может быть нанесен Сообществу, избрание Марин Ле Пен может сравниться только с «брекзитом». Тем более что между выбором президентом Франции лидера «Национального фронта» и «фрекзитом» («брекзитом» в его французской версии) можно фактически поставить знак равенства, о чем сама Ле Пен говорила неоднократно. После французских выборов Евросоюз может обрести реальную перспективу превратиться в R25, и никто не возьмется гарантировать, что на этом процесс сокращения (распада) остановится.

Добить ситуацию вполне по силам Италии, очередные всеобщие выборы в которой «по расписанию» намечены на 2018 г., однако по причине ухода в отставку Маттео Ренци могут состояться и летом 2017-го. На этом настаивают оппозиционные партии («Лига Севера» и «Движение пяти звезд»), требующие к тому же как минимум выхода Италии из зоны евро. Впрочем это, как и осенние выборы в Германии, — не весенний скоропорт, а продукты длительного хранения. Которые, когда подойдет время их потребления, могут оказаться для ЕС миной замедленного действия.