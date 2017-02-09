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Названы имена послов III зимних Всемирных военных игр в Сочи

Политика
Государственный флаг России на церемонии открытия понесёт олимпийская чемпионка Елена Исинбаева
Эмблема Всемирных зимний военных игр
Иллюстрация: Sochiadm.ru
Эмблема Всемирных зимний военных игр

Сочи, Краснодарский край, 9 февраля 2017, 10:33 — REGNUM  Пять известных деятелей культуры и спорта будут представлять Россию на III зимних Всемирных военных игр в Сочи. Так, послами масштабных соревнований стали легендарный спортсмен ЦСКА, двукратный олимпийский чемпион, многократный призер Олимпийских игр и пятикратный чемпион мира по прыжкам в воду подполковник Дмитрий Саутин, двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта майор Елена Исинбаева, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова и российский кинорежиссер Никита Михалков, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

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Так, Дмитрий Саутин займется популяризацией Игр. На посла возложена почетная обязанность представлять эти соревнования как событие мирового масштаба, объединяющее народы и страны."Это для меня большая честь, — сказал Дмитрий Саутин. — И я рад, что при нынешнем руководстве Вооруженных Сил РФ армейский спорт в России получил новый импульс развития, а наша страна — право проведения такого масштабного события, как Всемирные военные игры».

Елене Исинбаевой выпала честь нести государственный флаг Российской Федерации на торжественной церемонии открытия Игр, которая состоится 24 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирные военные игры, как и Олимпийские, проходят раз в четыре года. В этом году они пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля. Торжественное открытие запланировано 23 февраля в ледовом дворце «Большой» и будет приурочено ко Дню защитника Отечества.

В рамках соревнований III зимних Всемирных военных игр будет разыграно 36 комплектов медалей в 7 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, ориентирование на лыжах, скалолазание (в помещении), ски-альпинизм и шорт-трек. В играх примут участие более тысячи спортсменов из 60 стран, входящих в Международный совет военного спорта. Всего в составе совета — 134 государства.

Оргкомитет III Всемирных военных игр-2017 в Сочи, в который вошли 23 человека — представители Минобороны, других федеральных органов исполнительной власти, администраций Краснодарского края и города Сочи, возглавил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Перед проведением игр делегация Международного совета военного спорта дважды посетит Краснодарский край с инспекционной поездкой. Первый контрольный визит в Сочи состоится уже в апреле.

Напомним, во II зимних Всемирных военных играх, которые проходили в марте 2013 года во Франции, приняло участие 850 спортсменов из 40 стран. По итогам выступления сборная команда России заняла четвертое общекомандное место.

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