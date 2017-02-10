Что ждёт Белоруссию в 2017 году Политика Видео-прогноз на 2017 год

Станислав Стремидловский, Юрий Баранчик, , 00:06 — REGNUM Прогноз развития событий в Белоруссии на 2017 год. В студии ИА REGNUM Юрий Баранчик.

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