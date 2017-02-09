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МИД: Россия готова вместе с США и ЕС «гасить риски» на Балканах

Политика
«Рисков и событий, которые вызывают озабоченность, много»

Москва, 9 февраля 2017, 10:26 — REGNUM  Российская Федерация готова вместе с США и ЕС работать над устранением рисков, связанных с возможным обострением ситуации на Балканах. Об этом, как передает RT, заявил директор Четвёртого европейского департамента МИД России Александр Боцан-Харченко.

«Рисков и событий, которые вызывают озабоченность, много, — говорит он. — Есть риски и сбои в процессе дальнейшей нормализации отношений между балканскими странами».

Боцан-Харченко добавил, что ситуация на Балканах может приобрести «более острые формы», если все это запустить.

«Эти риски надо гасить и не давать им развиваться, объединяя усилия, — отметил Боцан-Харченко. — И мы готовы это делать с нашими партнёрами в Брюсселе и Вашингтоне».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский конгрессмен-республиканец Дейна Рорабейкер призвал к изменению существующих границ на Балканах и разделению территории Македонии между соседними государствами.

«Создание македонского государства оказалось провалом, — сказал Рорабейкер в интервью албанскому телеканалу Vision Plus. — В настоящий момент сложились все условия для того, чтобы оно было поделено между соседями, включая Косово и Болгарию».

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