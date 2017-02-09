Угроза с юга: Ближний Восток и Кавказ в 2017 году
Видеопрогноз на 2017 год
Станислав Тарасов, 9 февраля 2017, 11:21 — REGNUM
Прогноз развития событий на Ближнем Востоке и на Кавказе на 2017 год.
В студии ИА REGNUM Станислав Тарасов.
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