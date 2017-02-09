Угроза с юга: Ближний Восток и Кавказ в 2017 году Политика Видеопрогноз на 2017 год

Станислав Тарасов, , 11:21 — REGNUM Прогноз развития событий на Ближнем Востоке и на Кавказе на 2017 год. В студии ИА REGNUM Станислав Тарасов. Выпуск на сайте podster. fm

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.