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Главу Госрегслужбы Киргизии подозревают в оказании помощи соратнице Бакиева

Политика
Чиновник проигнорировал решение суда об аресте недвижимости, принадлежащей человеку, являющемуся доверенным лицом семьи беглого экс-президента Киргизской Республики

Бишкек, 9 февраля 2017, 10:11 — REGNUM  Генеральная прокуратура Киргизии направила на имя премьер-министра Сооронбая Жээнбекова представление с просьбой освободить от занимаемой должности председателя Государственной регистрационной службы (ГРС) Тайырбека Сарпашева. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщила пресс-служба надзорного органа.

Основанием для подобного решения служит письменное указание Сарпашева об исполнении определения Межрайонного суда киргизской столицы от 25 июня 2014 года о снятии ареста с недвижимого имущества, принадлежащего Ульяне Пак, доверенному лицу Максима Бакиева (сына экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева, свергнутого в результате вооруженного госпереворота 7 апреля 2010 года — прим. ИА REGNUM ), выданное Бишкекскому госрегистру.

В ведомстве отметили, что при этом Регистрационная служба имела официальное уведомление прокуратуры столицы Киргизии об обжаловании данного решения и рассмотрении его в кассационном порядке. Кроме того, на момент дачи такого указания Тайырбеком Сарпашевым, действие определения Межрайонного суда города Бишкек было приостановлено определением Бишкекского городского суда от 2 ноября 2016 года.

«Вышеизложенные факты нарушений стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих функциональных обязанностей председателем ГРС Тайырбеком Сарпашевым. Он допустил правонарушение, предусмотренное законом «О противодействии коррупции», — констатировали в Генпрокуратуре.

ИА REGNUM напоминает, что 7 апреля 2010 года в Киргизии произошла «Апрельская революция» — государственный переворот, в ходе которого был свергнут и бежал в Белоруссию президент Курманбек Бакиев. Впоследствии экс-глава этой среднеазиатской страны, а также его брат Жаныш Бакиев (бывший руководитель Службы госохраны) были неоднократно заочно приговорены к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Также аналогичные приговоры киргизские судебные органы выносили в отношении Максима Бакиева, старшего сына экс-президента Киргизии.

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